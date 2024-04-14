В Монако отмечают 95-летие легендарного Гран При

14 апреля 1929 года в средиземноморском княжестве Монако впервые прошла гонка, уже тогда получившая статус Гран При, хотя в те давние времена ещё не было ни Формулы 1, ни даже чемпионата Европы.

Но с 1931-го начали проводить первенство континента, и с 1936 года Гран При Монако входил в него в качестве одного из этапов, а всего до конца 30-х удалось провести девять гонок на городской трассе, в целом сохранившей свою конфигурацию до наших времён.

В 1938-м гонка не состоялась из-за финансовых проблем, затем началась Вторая мировая война, а в первые послевоенные годы было не до автоспорта. Проведение Гран При возобновилось с 1948 года, хотя это уже другая история. А сегодня Автоклуб Монако отмечает 95-летие своей знаменитой гонки, победа в которой считается одной из вершин мирового автоспорта – наравне с Indy 500 и «24 часами Ле-Мана».

Вернёмся к событиям 14 апреля 1929 года. Гран При Монако был организован по инициативе табачного магната Антони Ногеса – кстати, именно он ещё до Первой мировой войны был одним из тех, благодаря кому началась история другой легендарной гонки – Ралли Монте-Карло. И именно он предложил на финише давать отмашку клетчатым флагом, так что его вклад в историю трудно переоценить. Неудивительно, что последний поворот трассы в Монако носит его имя.

В конце 20-х в княжестве была вполне благоприятная ситуация для развития автоспорта: во-первых, тогдашний правитель Монако, Луи II, поддержал идею Антони Ногеса и его друзей, активистов местного автоклуба; во-вторых, уже тогда по всей Европе гремела слава монегаска Луи Широна, на счету которого было уже немало побед в гонках, в том числе в Гран При.

Широн использовал свой авторитет, чтобы идея Ногеса стала реальностью, хотя сам он в самом первом Гран При Монако не участвовал, но через пару лет выиграл эту гонку за рулём Bugatti.

С самого начала эти автоспортивные состязания считались престижными хотя бы из-за впечатляющего по тем временам призового фонда: победитель гонки получал 100 тысяч франков. На старт вышли 16 гонщиков, представлявшие 6 европейских стран и выступавшие на машинах шести разных марок, из них половина была производства Bugatti. Но были и три Alfa Romeo, пара Maserati, одна Mercedes, а также техника ныне практически забытых французских марок Delage и Corre la Licorne, названия которых помнят только знатоки истории мирового автопрома.

Гонку, дистанция которой составляла 100 кругов, выиграл британец Уильям Гровер-Уильямс, проехавший её на Bugatti Type 35B c 138-сильным рядным 8-цилиндровым двигателем рабочим объёмом 2,3 л, уже тогда оснащённым турбонагнетателем. На это ему понадобилось почти 4 часа.

Кстати, его главным соперником был немец Руди Караччиола на Mercedes с огромным 7-литровым мотором, и в первой половине гонки они с Гровером-Уильямсом лидировали попеременно, но, конечно, на Mercedes расход топлива был намного выше, поэтому дозаправки занимали больше времени. В итоге Караччиола финишировал третьим, а выиграть Гран При Монако ему удалось только в 1936 – и тоже на Mercedes.

Из 16-ти стартовавших машин до финиша добрались только девять, и происходили все эти события на трассе, конфигурация которой с тех времён изменилась не так уж сильно. В основном переделки были связаны с развитием дорожной сети в княжестве. Конечно, когда говорят, что это городское кольцо не подходит для современных машин Формулы 1, с этим сложно спорить. Но если из календаря чемпионата мира Гран При Монако когда-нибудь исключат, будет крайне печально, потому что это не просто гонка – это один из символов мирового автоспорта.

Сегодня Автомобильный клуб Монако поделился небольшой подборкой фотографий, снабдив её очень коротким комментарием: «95 лет назад состоялся самый первый в истории Гран При Монако».

А 26 мая 2024 года эта гонка пройдёт уже в 81-й раз.

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