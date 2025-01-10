В Williams объяснили, почему отдали Колапинто

Уверенность руководителя Williams Джеймса Ваулза в своих основных пилотах не позволила команде гарантировать будущее Франко Колапинто, поэтому они согласились отдать его Alpine F1.

Джеймса Ваулз: «Мы рады, что Alpine и Франко Колапинто подписали многолетний контракт. За девять памятных гонок в прошлом году в составе Williams он доказал, что достоин места в Формуле 1 , и мы всегда говорили, что поддержим его в этом.

У Williams один из самых сильных составов в сезонах 2025 года и далее – в роли основных пилотов у нас будут выступать Алекс Элбон и Карлос Сайнс, поэтому мы считаем, что договорённость с Alpine – это лучший шанс для Франко участвовать в гонках в 2025 или 2026 году.

Академия гонщиков Williams существует для того, чтобы открывать и развивать будущих звезд Формулы 1, что и происходит в случае с Франко. Мы продолжаем давнюю традицию давать талантливым молодым гонщикам возможность пробиться на высший уровень автоспорта.

Мы гордимся тем, что вернули Аргентину на стартовую решетку Формулы 1, хотим поблагодарить Франко за все, что он привнес в команду, и с нетерпением ждем будущих сражений на трассе».

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