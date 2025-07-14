Мартин Брандл: Всё это довольно жестоко…

Мартин Брандл, бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный комментатор телеканала Sky Sports, обвинил окружение Макса Ферстаппена в том, что даже после увольнения Кристиана Хорнера со всех постов в Red Bull Racing эти люди продолжают, как он выразился, «бросать ручные гранаты».

Ни одна из сторон пока не объяснила, что стало причиной досрочного расторжения контракта Хорнера, рассчитанного до 2030 года, но по одной из версий, это было сделано в попытке удержать голландского гонщика в команде.

Брандл уверен, что в этой истории так или иначе замешан Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, который не раз, общаясь с прессой, высказывал мнение, что Хорнер не должен руководитель командой.

Когда в рамках подкаста телеканала Sky Sports F1 обсуждалась роль Ферстаппена-старшего, Брандл сказал: «Я не знаю, но совершенно понятно, что лагерь Ферстаппена уже на протяжении нескольких месяцев бросает ручные гранаты, и некоторые из них продолжают взрываться. Всё это довольно жестоко.

И я считаю, что Йос, отец Макса, не раз совершенно однозначно давал понять, что, с его точки зрения, Кристиан не должен возглавлять эту компанию и эту команду.

Поэтому я бы согласился с утверждением, что эти люди сыграли ключевую роль в том, что Кристиан уходит со сцены. Но стоит добавить, что если вы не присутствовали в комнате, где за закрытыми дверями что-то происходило, то никакой достоверной информацией вы не располагаете.

Однако кое-что я знаю точно – речь о том, что я сам видел и слышал, поэтому приходится думать, что эти люди имели определённое отношение к решению по Хорнеру».

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