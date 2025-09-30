Ферстаппен – «Гонщик дня» после победы на Nordschleife

Более чем убедительная победа Макса Ферстаппена и его напарника, Криса Лалхэма, за рулём Ferrari 296 GT3 в 4-часовой гонке на «Северной петле» Нюрбургринга, впечатлила мир автоспорта, тем более, что для обоих это было дебютное выступление в самой мощной категории немецкой серии NLS.

Впрочем, нашлись и скептики, которые комментировали в социальных сетях, что Макс добился столь заметного преимущества потому, что уровень соперников был не таким уж высоким, ведь все самые сильные гонщики в минувший уик-энд выступали в Японии на предпоследнем этапе сезона WEC.

Надо полагать, на подобные высказывания Макс внимания не обращает, и они не могут омрачить его успех, а вот тот факт, что организаторы серии Nürburgring Langstrecken-Serie именно его признали «Гонщиком дня», наоборот, лишь добавляет приятных эмоций.

Если в Формуле 1 присуждение подобного «звания» по итогам голосования среди болельщиков практикуется уже довольно давно, то в серии NLS его учредили только в этом сезоне. И так получилось, что Ферстаппен был признан «Гонщиком дня» после победы в Гран При Азербайджана, а всего несколько дней спустя он стал Fahrer des Tages совсем в другой гоночной категории.

Как сказал Макс после финиша, «Теперь мы очень хотим выступить в 24-часовой гонке на “Северной петле”. Но пока не знаю, получится ли это в следующем году. Нам нужно больше опыта, поэтому надеюсь, что в 2026-м мы сможем провести больше гонок серии NLS».

