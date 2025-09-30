ЛАПИН: «После боя Усик – Дюбуа он решил уйти из бокса. Что случилось?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Лапин

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин отреагировал на решение Даниэля Дюбуа разорвать отношения с тренером Доном Чарльзом после поражения в реванше.

«Для Дюбуа это был ценный опыт, хорошая работа как для него, так и для тренера. После первого боя я остался на ринге и слышал, как он говорил, что уйдет из бокса. Однако он вернулся: за четыре месяца победил Миллера, затем Хрговича, а дальше дрался с Джошуа. Ему еще нужна работа. Что касается смены тренера – не совсем понимаю, что случилось?», – сказал Лапин.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua