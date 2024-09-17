Райан Гарсия назвал самый большой бой в боксе, который может состояться

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

26-летний американский боксер Райан Гарсия назвал самый большой бой в современном боксе, который может состояться. Гарсия выделил свой возможный реванш с Джервонтой Дэвисом.

«Я считаю, что самый большой бой в боксе – это возможный реванш Дэвиса против Гарсии. Докажите, что я не прав?» – отметил Райан.

Дэвис в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе досрочно победил Гарсию. Бой проходил под диктовку Джервонты, который был активнее и точнее, забирая себе раунд за раундом. Развязка наступила сразу после экватора поединка. Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде.

sport.ua