Вассёр: Возможно, стоило провести пит-стоп на круг раньше

В теории у Ferrari были шансы на победу в Гран При Азербайджана, причём на подиум могли подняться оба гонщика, но обстоятельства сложились так, что Шарль Леклер финишировал вторым, а Карлос Сайнс сошёл с дистанции за три круга до финиша после столкновения с Серхио Пересом.

В любом случае надо признать, что Скудерия явно прибавила, и четыре подряд подиума Леклера это подтверждают, в том числе он выиграл гонку в Монце. И хотя в Баку он завоевал поул и занял в 2-е место, выступление Ferrari оставило неоднозначное впечатление. Отчасти потому, что Оскар Пиастри смог опередить Леклера на трассе, после чего монегаску так и не удалось отыграться.

«Думаю, вероятно, мы допустили ошибку на последнем круге перед пит-стопом, не лучшим образом действовали на первом круге после пит-стопа, и гонка была проиграна именно тогда, – признал Вассёр, руководитель итальянской команды. – Если бы мы смогли вновь провести гонку с самого начала, может быть, стоило бы провести пит-стоп на круг раньше?

Но как вышло, так и вышло, и мы должны извлечь урок, чтобы в следующий раз лучше справиться с делом. Вероятно, на той стадии гонки сказалось, что на тренировках Шарль не проехал длинной серии кругов.

Но теперь это в прошлом. В целом 2-е место – неплохой результат, хотя, конечно, некоторое расстройство есть, ведь наш темп позволял рассчитывать на обеду».

По словам Вассёра, сам по себе пит-стоп команда провела нормально, однако на круге перед ним и на круге выезда из боксов Леклер потерял около секунды, после чего Пиастри его обогнал, а вернуть себе позицию гонщик Скудерии так и не смог, несмотря на все попытки.

В любом случае Шарль поднялся на подиум, тогда как его напарник попал в весьма неприятную аварию, когда боролся с Пересом за 3-е место. Впрочем, стюарды оставили этот инцидент без последствий, поскольку сочли, что ни на одного из участников нельзя возлагать основную ответственность за случившееся.

«Самое главное, Карлос в порядке, хотя испытывает несколько некомфортные ощущения, – прокомментировал Вассёр. – Детально я этот инцидент ещё не анализировал, но думаю, что всё началось на прямой между 2-м и 3-м поворотами в слипстриме позади машины Шарля. Машины Карлоса и Переса оказались на трассе совсем близко. У меня такое впечатление, что оба пытались воспользоваться слипстримом, и контакт между ними едва не произошёл уже тогда».

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