Хельмут Марко: McLaren – фавориты, но у нас есть джокер

За неделю до начала сезона Хельмут Марко поделился мнением о расстановке сил в Формуле 1. Консультант Red Bull по автоспорту считает, что в борьбе за победы будут участвовать четыре команды, а фавориты в борьбе за титул – McLaren.

Хельмут Марко: «Я считаю, что в этом сезоне мы увидим борьбу трёх или четырёх команд между McLaren, Mercedes, Ferrari и нами. Хотя если посмотреть на результаты тестов, то McLaren уже лидирует. У них преимущество и на коротких, и на длинных сериях кругов. Пока это не вызывает беспокойства, ведь мы добились прогресса. Но всё же на данный момент McLaren – явные фавориты.

Трудно сказать что-то конкретное о расстановке сил, поскольку погодные условия на тестах были нетипичными. Было холодно, дул сильный ветер, даже шёл дождь!

Только в среду мы находились на одном уровне с McLaren. Но если говорить о результатах пятницы, то наше отставание на длинной дистанции составляло две-три десятых на круге. Кроме того, наши данные указывали на то, что у McLaren лучше обстоят дела с износом шин.

Если судить только по тестам в Бахрейне, то Ландо Норрис выглядит лучше Оскара Пиастри, но я думаю, что это было просто совпадением. Я оцениваю Пиастри так же высоко [как и Норриса] и надеюсь, что они будут отбирать друг у друга очки, и наша команда извлечёт из этого выгоду.

Макс Ферстаппен однозначно первый номер в Red Bull. Я не думаю, что Пиастри добровольно согласится на роль второго пилота. В прошлом сезоне на некоторых трассах он выступал на уровне Ландо, если не лучше».

Австрийский специалист добавил, что новая машина RB21 его не разочаровала: «Машина стала более предсказуемой. Она реагирует на технические изменения именно так, как и должна. Это больше не та непредсказуемая реакция на изменение настроек, как в прошлом году.

Но даже если машина не оптимальна, у нас есть джокер в лице Макса, которому придётся пустить в ход всё своё гоночное мастерство. Но если говорить именно о машине, то McLaren – фавориты на всех трассах».

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