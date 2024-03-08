Макс Ферстаппен: Хельмут должен остаться в команде

Консультанта Red Bull по автоспорту Хельмута Марко могут отстранить от работы в команде. По неподтверждённым сведениям именно он передал журналистам информацию о внутреннем расследовании в отношении Кристиана Хорнера, из-за чего дело вышло в публичную плоскость.

В Джидде Марко допустил, что его могут отстранить, и тогда он не приедет на следующий этап сезона в Мельбурн.

На пресс-конференции после квалификации Гран При Саудовской Аравии журналисты попросили Макса Ферстаппена прокомментировать возможную отставку Хельмута Марко.

Действующий чемпион мира занял твёрдую позицию, заявив, что Марко должен остаться в команде. Более того, Ферстаппен дал понять, что в случае увольнения Хельмута, он может уйти из Red Bull Racing.

«Я с большим уважением отношусь к Хельмуту и всему тому, чего мы достигли вместе, – заявил Макс Ферстаппен. – Я ему очень предан и всегда говорил всем в команде, всему высшему руководству, что он играет важную роль в принятии мной решений на будущее, в том числе и решений, связанных с командой.

Очень важно, чтобы Хельмут оставался в команде, чтобы оставались все ключевые сотрудники. Я чувствую, что если такая важная опора падёт, и это я тоже сказал команде, то это не пойдёт на пользу и для моей ситуации. Я считаю, что Хельмут должен остаться.

Он с первого дня строил эту команду вместе с Дитрихом Матешицем. Он всегда был очень лоялен ко всем команде и делал всё, чтобы все оставались на своих должностях, которые они занимали с первых дней.

Очень важно оказать этому человеку большое уважение за всё, что он сделал. Это вернёт лояльность и честность. Так что да, для меня очень важно, чтобы Хельмут оставался частью команды».

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