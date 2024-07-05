Андреа Стелла: Не стоит доверять результатам пятницы

Во второй тренировке в Сильверстоуне гонщики McLaren заняли две верхних строчки, но руководитель команды Андреа Стелла в эфире Sky Sport F1 призвал не переоценивать результаты.

Андреа Стелла: «Не думаю, что стоит доверять результатам пятницы, особенно второ тренировки, поскольку некоторые гонщики, например Макс, рано перешли на шины Soft с низким уровнем топлива. Мы проехали быстрее уже потому, что позже выехали на серию быстрых кругов.

Повод для оптимизма есть, в обеих сессиях мы показали хороший темп и на быстром круге, и на длинных сериях. Но пока гонщикам не очень комфортно, есть проблемы с торможением в третьем повороте – нам есть, в чём прибавить.

В целом, наша машина здесь конкурентоспособна. Я даже немного удивлен временем на круге».

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