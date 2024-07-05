WBC отстранила боксера от любой деятельности в организации за расизм

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил о том, что популярный американский боксер Райан Гарсия исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета и кроме этого, от любой деятельности, связанной с организацией.

Причиной послужили расистские высказывания Гарсии об афроамериканцах и пренебрежительные заявления в адрес мусульман.

«Пользуясь своими полномочиями президента WBC, я исключаю Райана Гарсию из любой деятельности нашей организации. Мы отвергаем любую форму дискриминации. Я опасаюсь за здоровье Райана, поскольку он отклонил многочисленные попытки оказать ему помощь в лечении психического здоровья и наркомании», – сообщал Сулейман.

После этого заявления Райан поспешил принести свои извинения:

«Я просто троллил. Я хочу, чтобы все убийства прекратились. Я всех люблю. Извините, если я вас обидел», – написал боксер.

Две недели назад Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отстранила Райана Гарсию на 1 год от бокса за проваленный тест на допинг. Бой Райана Гарсии с Девином Хейни признан несостоявшимся.

sport.ua