Украинский боксер провел «дружеский» спарринг с фаном дон-дона Бетербиевым

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Великовский

Непобежденный украинский боксер Егор Великовский провел спарринг с российским боксером Артуром Бетербиевым, который поддерживает российский режим и является поклонником дон-дона рамзана кадырова. Бетербиев сейчас представляет Канаду.

«После трех недель непростых спаррингов с чемпионом мира я чувствую заряд мотивации, уверенности и ощущение нового этапа в моей профессиональной карьере», – написал Великовский в Инстаграме.

12 октября Бетербиев проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против россиянина Дмитрия Бивола.

sport.ua