Промоутер: «Усик уничтожил британских боксеров. Это очевидно»

Опытный промоутер Фрэнк Уоррен отметил, что сейчас в боксе доминируют британские боксеры, однако в супертяжелом весе Александр Усик сумел «зачистить» весь дивизион.
«Когда я только начинал работу, то большинство чемпионов было из США. Теперь очень много топовых британцев, но все быстро меняется».
«Очевидно, что сейчас есть Усик – убийца британских боксеров, но я думаю, что есть ребята, которые могут доставить ему проблемы», – сказал Уоррен.
Усик успел победить Энтони Джошуа дважды, Тайсона Фьюри дважды, Дерека Чисору, Даниэля Дюбуа и Тони Беллью.
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
sport.ua