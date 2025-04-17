Промоутер: «Усик уничтожил британских боксеров. Это очевидно»

Instagram. Александр Усик

Опытный промоутер Фрэнк Уоррен отметил, что сейчас в боксе доминируют британские боксеры, однако в супертяжелом весе Александр Усик сумел «зачистить» весь дивизион.

«Когда я только начинал работу, то большинство чемпионов было из США. Теперь очень много топовых британцев, но все быстро меняется».

«Очевидно, что сейчас есть Усик – убийца британских боксеров, но я думаю, что есть ребята, которые могут доставить ему проблемы», – сказал Уоррен.

Усик успел победить Энтони Джошуа дважды, Тайсона Фьюри дважды, Дерека Чисору, Даниэля Дюбуа и Тони Беллью.

Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»

sport.ua