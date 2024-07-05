Санон продолжит карьеру в латвийском ВЭФ

Экс-игрок Прометея пополнил состав чемпиона Латвии и бронзового призера ЛЭБЛ

Украинский защитник Иссуф Санон, ранее выступавший за Прометей, трудоустроился в латвийский ВЭФ.

Предыдущие два сезона 24-летний баскетболист отыграл в составе украинского клуба, который основным составом базировался в Риге и участвовал в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге.

Дважды подряд Санон в составе Прометея становился чемпионом ЛЭБЛ, а также доходил до полуфинала Еврокубка. В минувшем чемпионате Иссуф проводил в среднем 19.5 минут на площадке, набирая за игру по 8.7 очков, выполняя ровно по 3 передачи и делая 2.4 подбора.

ВЭФ по итогам минувшего сезона занял третье место в ЛЭБЛ, а также стал чемпионом Латвии. В сезоне 2024/25 рижане сыграют в основном раунде баскетбольной Лиги чемпионов.

Напомним, клуб из Каменского в сезоне 2023/24, как и годом ранее, сыграл основным составом в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге и во второй раз подряд стал ее чемпионом. Параллельно команда под руководством Ронена Гинзбурга играла в Еврокубке.

При этом Прометей дублирующим составом (исключительно из украинских игроков) заявился в Высшую лигу Украины и легко ее выиграл, добившись выхода в Суперлигу FAVBET по спортивному принципу.

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По окончании сезона руководство клуба решило сосредоточиться на украинской Суперлиге. Как было объявлено, основу команды составят украинские игроки, которые выступали в Высшей лиге.

При этом Прометей не будет в следующем сезоне выступать в европейских турнирах, а игроки, которые базировались в Риге, оказались открыты для предложений других команд.

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