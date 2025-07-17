Пике-младший выдвинул теорию об увольнении Хорнера

Нельсон Пике-младший, брат партнёрши Макса Ферстаппена Келли Пике, выдвинул интересную теорию об увольнении Кристиана Хорнера. По словам бывшего гонщика Формулы 1, владельцы Red Bull избавились от Хорнера для того, чтобы сделать команду привлекательнее для новых ключевых сотрудников.

Нельсон Пике-младший: «Вы задумывались о причине, почему Red Bull так сложно удержать Макса? Я слышал, что у команды проблемы с наймом ключевых специалистов, потому что никому из них не нравится атмосфера в Red Bull Racing.

Да, были небольшие разногласия между Хорнером и отцом Макса, и это беспокоило некоторых людей. В конце концов, в Red Bull решили, что пока Кристиан в команде, им будет сложно нанимать новых специалистов. По крайне мере, так говорят.

Хорнер не хотел разделения полномочий. Он хотел единолично контролировать всё – обе команды, моторостроительное подразделение. Для него это была беспроигрышная ситуация.

Если бы он получил всю власть, то это могло бы стать огромной моральной победой. А если нет, то он получит огромное количество денег, почти сто миллионов долларов компенсации. Возможно, в Red Bull решили просто избавиться от Хорнера и нанять тех людей, которых уже присмотрели. Так что дело не только в Максе».

Источник