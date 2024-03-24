Хорнер: Похоже, Сайнс – наш главный соперник

После финиша в Мельбурне, руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера спросили, не хочет ли он взять в команду «быстрого безработного гонщика, только что выигравшего гонку»…

Кристиан Хорнер: «Мы хотим, чтобы в Red Bull Racing выступала лучшая пара пилотов, поэтому иногда нужно осматриваться по сторонам.

Рынок пилотов достаточно гибкий. Судя по сегодняшнему выступлению, нельзя исключать любую возможность. Время у нас есть. Серхио отлично начал сезон, сегодня выиграл гонку, так что мы не будем спешить с принятием решения.

Карлос – единственный гонщик, побеждавший кроме нас в прошлом году и в этом. Похоже, именно он наш главный соперник».

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