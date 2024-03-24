Панарин тащит «Рейнджерс» на первое место «Востока»: дубль и победный буллит

Дубль Панарина помог «Рейнджерс» переиграть «Флориду»

Артемий Панарин празднует гол с одноклубниками. Фото USA Today Sports «Рейнджеры» переиграли «Флориду».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Флорида» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак — 23 (Махура, Верхэге), 8:18 — 0:1. Луостаринен — 12 (Райнхарт, Балинскис), 20:21 — 0:2. Фокс — 14 (бол., Трочек, Зибанежад), 26:22 — 1:2. Панарин — 42 (Трочек, Фокс), 28:23 — 2:2. Верхэге — 32 (Монтур, Ткачак), 55:52 — 2:3. Панарин — 43 (Джонс, Трочек), 56:35 — 3:3.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Шестеркин — Бобровский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (8+15+10+4) — 30 (11+12+3+4).

Наши: Панарин (23.26/7/+1) — Тарасенко (14.02/2/-1).

24 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Артемий Панарин абсолютно точно проводит лучшую регулярку в карьере. Учитывая турнирное положение «Рейнджерс», в последних 11 матчах остаются всего две интриги: выиграет ли команда «Президент Трофи» и на каком месте в списке бомбардиров закончит регулярку Панарин. Сомнений в том, что Артемий наконец-то пробьет заветную сотню очков, уже не осталось.

Игра с «Флоридой» — хорошая проверка своих сил. После дедлайна акции «Пантер» серьезно поднялись, и их называют уже чуть ли не контендерами. Правда, не очень радужно все идет у Владимира Тарасенко, который перед сегодняшним матчем шел с серией из четырех матчей подряд без очков и оказался уже в третьем звене. Без очков откатал Владимир и сегодняшнюю игру.

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Но и без россиянина у «Флориды» есть кому забивать. Уже в первом периоде Мэттью Ткачак открыл счет, а в начале второго игрового отрезка Ээту Луостаринен удвоил преимущество «Пантер». К Игорю Шестеркину по обоим голам ровно ноль вопросов.

Как и к его оппоненту Сергею Бобровскому, в ворота которого во втором периоде залетели две шайбы за две минуты. Сначала Адам Фокс в большинстве оказался в идеальной позиции для броска, а затем Артемий Панарин могучим щелчком прибил всю живность, которая обитала под перекладиной. Идеальный бросок, хоть Артемий и не смотрел в сторону ворот.

В третьем периоде примерно в ту же точку тех же ворот вогнал шайбу Картер Верхаге, добив всех, кто остался жив после броска Панарина. По игре, которая не особо была богата на моменты, не читалось, что «Рейнджерс» могут отыграться. Особенно не читалось, что это сделает тройка Панарина, проводившая свой не лучший матч: мало моментов в атаке, зато проблемы в обороне.

Но Артемий Панарин взял и набросил в сторону ворот, Алексис Лафренье создал хороший трафик, а рикошеты сделали свое дело. Вот так выглядел 43-й гол Панарина в этой регулярке. До этого лучшим результатом россиянина были 32 шайбы в первом сезоне за «Рейнджерс».

Главным хайлайтом овертайма стал сэйв Сергея Бобровского. Для эпичности момента вратарь даже отбросил клюшку.

Но героем встречи суждено было стать Панарину, который стал автором победного буллита.

Теперь «Рейнджерс» с 98 очками — первые на «Востоке», а Панарин с 99 очками — пятый в списке бомбардиров.

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