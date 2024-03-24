Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в двух категориях Карл Фрэмптон (28-3, 16 KO) заявил, что обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) может столкнуться с неожиданным соперником в ближайшем будущем.

Фрэмптон предсказал, что Фьюри вскоре может встретиться со своим близким другом – временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (35-3, 23 KO).

«Безусловно, Паркер вернулся. Он легко входит в пятерку лучших.

Мы говорим о Бене Дэвисоне и Энтони Джошуа, их связке, но работа, которую Энди Ли проделал с Джозефом Паркером, была невероятной.

Я думаю, что сейчас Паркер самый прогрессирующий супертяж. Он определенно один из лучших. Возможно, сейчас он лучший боец, чем был, когда становился чемпионом мира.

Не то, чтобы он вызывал Фьюри на бой, но он открыт для поединка с Фьюри – за год до этого они были лучшими друзьями, и этого никогда не случилось бы.

Мне это даже нравится. Фьюри и раньше проводил бои со своими друзьями – посмотрите, что случилось с Дереком Чисорой. Да, случались и более странные вещи», – сказал Фрэмптон.

sport.ua