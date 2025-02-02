Mercedes W196 Фанхио и Мосса продана за 51,15 млн. евро

В августе прошлого года мы рассказывали, что на торги будет выставлена уникальная гоночная машина, Mercedes W196 R Streamliner, созданная немецкими инженерами в 1954 году, на которой в середине 50-х в Формуле 1 выступали Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс.

Вчера в Штутгарте, в Музее Mercedes, аукционный дом RM Sotheby’s провёл эти торги, и машина ушла с молотка за поистине впечатляющую сумму в 51 155 000 евро.

В мире существует всего четыре экземпляра таких автомобилей, но это первый случай, когда W196 в версии Streamliner было предложено приобрести частному лицу – при условии, конечно, что потенциальный покупатель располагает, по сути, неограниченными финансовыми возможностями. До этого машина хранилась в музее автодрома в Индианаполисе.

По информации Reuters, в ходе торгов цена машины достигла 46,5 евро, а в окончательную сумму, превысившую 51 миллион, также включён комиссионный сбор. Имя покупателя названо не было.

Сумма космическая, но по абсолютным меркам не рекордная: самым дорогим автомобилем, когда либо проданным на аукционе, стал спорткар Mercedes 300SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска: за него в мае 2022-го заплатили 135 млн. евро.

Но рекорд всё-таки был зафиксирован, поскольку до вчерашнего дня самой дорогой исторической гоночной машиной считался другой экземпляр Mercedes W196, на котором в 50-х тоже выступал легендарный аргентинский гонщик: в 2013-м на торгах в Гудвуде новый владелец заплатил за неё $29,6 млн.

Машина с номером шасси 00009/54 в 1965 году была передана в дар музею автодрома в Индианаполисе концерном Daimler-Benz AG, но теперь с ней пришлось расстаться, чтобы собрать средства на осуществление работ по реконструкции и реставрации. Кроме того, отныне музей намерен в большей степени сосредоточиться на американском гоночном наследии.

«Это великолепная машина, у неё богатая история, но она немного не соответствует нашему тематическому диапазону, – пояснил Джейсон Вансикл, куратор экспозиции музея. – Нам повезло, мы были хранителями этого автомобиля на протяжении почти шести десятилетий, и он очень ценен для нашего музея, но этот аукцион и вырученные на нём средства в будущем позволят нам стать ещё лучше».

5 февраля в Париже на фестивале исторической техники Retromobile музей выставит на торги следующую машину: это будет спорткар Ferrari 250 LM 1964 года выпуска.

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