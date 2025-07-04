У Хэмилтона с Ferrari состоялся разговор на темы тактики

Льюис Хэмилтон предупредил Ferrari, что не хочет доводить дело до ситуации, когда он будет игнорировать решения стратегов – это стало следствием разногласий между ним и командой по ходу недавнего Гран При Австрии.

Тогда перед вторым пит-стопом инженер Хэмилтона позвал его в боксы, чтобы на заключительный отрезок дистанции гонщик получил комплект резины Medium, однако у Льюиса была иная точка зрения: он считал, что его жёсткие шины ещё вполне в нормальном состоянии, и был готов оставаться на трассе, чтобы попытаться перейти на тактику единственного пит-стопа.

Но в команде стояли на своём, и в итоге Льюис лишился шансов побороться за более высокую позицию, чем четвёртое место, на котором он и финишировал позади Шарля Леклера. При этом он не изменил своего мнения, полагая, что, оставшись на трассе, он бы получил дополнительные возможности, особенно в случае появления автомобиля безопасности.

По его словам, он счёл необходимым прояснить ситуацию, поэтому перед Гран При Великобритании у него с командой состоялся разговор на темы тактики.

«Полагаю, команда из лучших побуждений просто хотела обеспечить, что они гарантировано займут 3-е и 4-е места, и это абсолютно нормально, – приводит издание The Race слова Хэмилтона. – Я сказал: “Понимаете, я здесь не для того, чтобы стартовать с 4-й позиции и на ней же финишировать”. Я выступаю в гонках, чтобы стараться отыграть всё, что только можно, даже если это совсем немного.

К примеру, при том сценарии оба гонщика команды были на одной и той же тактике: по-моему, мы стартовали на шинах Medium, затем перешли на жёсткую резину, потом опять получили Medium. Я же сказал, что предпочёл бы проехать первые два отрезка на Medium, а потом перейти на Hard, чтобы моя ситуация под конец гонки хотя бы как-то отличалась.

Я никогда не хочу действовать так, как напарник. Кстати, на последнем отрезке мы не испытывали никакого давления со стороны машин, ехавших позади нас.

Мне ответили: “Да, но тогда под конец Шарль смог бы нас опередить”. На что я сказал: “Мог выехать автомобиль безопасности, и в тот момент можно было предпринять попытку без всякого риска. Я не хочу доводить дело до того, что буду игнорировать ваши решения”.

В общем, сейчас мы работаем над тем, чтобы выстроить взаимодействие, мы всё ещё в процессе знакомства друг с другом, всё ещё выясняем, как бы мы хотели действовать. И это понятно».

Также Хэмилтон рассказал, что в этом сезоне приходится применять некие «экстремальные» настройки в попытках обойти недостатки машины SF-25, но при этом предпочёл не раскрывать вопрос более детально.

В Австрии он был явно ближе к напарнику, чем на предыдущих этапах, и в Сильверстоуне объяснил: «У нас есть множество инструментов, применяя которые мы можем настраивать машину. Безусловно, Шарль давно в этой команде, он принимал участие в создании и модернизации шасси. Он привык к этой машине и нашёл подход, при котором она работает.

Я же пытался пробовать все прочие направления, которые должны были сработать, но по той или иной причине не сработали. Постепенно я двигался в сторону того, как Шарль настраивает машину, неделю назад ближе всего к этому подошёл, и в результате наш темп тоже был максимально сравнимым.

Но мне по-прежнему непросто, машиной трудно управлять, она не отличается комфортным балансом. Это не те настройки, с которыми я бы хотел иметь дело в дальнейшем.

На базе в Маранелло я работаю с Лоиком Серра (техническим директором Скудерии) и всеми остальными специалистами команды, чтобы в следующей машине, которая у нас будет, естественно, была и часть моей ДНК. Хочется, чтобы в следующем году у этой машины был ряд определённых характеристик, и я надеюсь, что мы сможем этого добиться».

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