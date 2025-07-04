Уимблдон. Элина Свитолина против Элизе Мертенс в третьем круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в третьем круге на турнире в Великобритании. Матч против бельгийки Элизе Мертенс закроет игровой день на Корте №1 (начало ориентовочно в 19:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 18 (2025 – Rouen; 2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 04/07/2025): 516/268

Призовые за карьеру: $26,081,537



Дата рождения: 17/11/1195 (29 лет)

Место рождения: Левен, Бельгия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 10 (2025 – ‘s-Hertogenbosch; Singapore; 2023 – Monastir; 2022 – Monastir; 2021 – Gippsland Trophy; 2019 – Doha; 2018 – Hobart, Lugano, Rabat; 2017 – Hobart.)

Высший рейтинг WTA: 12 (26/11/2018)

Побед/Поражений за карьеру (на 04/07/2025): 470/274

Призовые за карьеру: $16,594,616

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча Элины Свитолиной

H2H: 5-3

2025 | Бад-Гомбург (WTA 500) | трава | R1 | Свитолина 7:5, 6:4

2024 | Чарльстон (WTA 500) | грунт | R2 | Мертенс 6:4, 6:1

2023 | Уимблдон | трава | R2 | Свитолина 6:1, 1:6, 6:1

2021 | Мельбурн (WTA 500) | хард | 1/4 | Мертенс 6:3, 5:7, 10-6

2019 | Цинциннати (WTA 1000) | хард | R2 | Свитолина 6:4, 6:1

2018 | Монреаль (WTA 1000) | хард | 1/4 | Свитолина 7:5, 6:3

2018 | Australian Open | хард | 1/4 | Мертенс 6:4, 6:0

2017 | Стамбул (WTA 250) | грунт | финал | Свитолина 6:2, 6:4

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Анна Бондар (Венгрия) 6:3, 6:1

R2: Александра Саснович (-, Q) 6:2, 6:4

Элизе Мертенс

R1: Линда Фругвиртова (Чехия, Q) 6:4, 6:2

R2: Энн Ли (США) 6:7(5), 6:1, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина – 20/11 | Свитолина 11-й раз играет в основной сетке Уимблдона. Она дважды играла в полуфинале соревнований (2019, 2023), а в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала.

Элизе Мертенс – 15/9 | Мертенс восьмой раз выступает в основной сетке соревнований. Ее лучший результат на турнире – четвертый круг (2019, 2022).

Выступления на траве (на 04/07/2025):

Элина Свитолина – 29/25 (3/1 в этом году)

Элизе Мертенс – 41/32 (5/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом этой пары Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,63. Успех Элизе Мертенс в этом поединке оценивается коэффициентом – 2,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Элина Свитолина – 30/10

Grand Slam – 8/2 | Australian Open – 1/4, Roland Garros – 1/4

WTA 1000 – 14/6 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3, Мадрид – 1/2, Рим – 1/4

WTA 500 – 1/2 | Линц – R2, Бад-Гомбург – R2

WTA 250 – 5/0 | Руан – ТИТУЛ

Billie Jean King Cup – 2/0

Элизе Мертенс – 26/12

Grand Slam – 1/2 | Australian Open – R2, Ролан Гаррос – R1

WTA 1000 – 8/6 | Доха – R3, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R3, Мадрид – R3, Рим – R4

WTA 500 – 3/3 | Чарльстон – R3, Штутгарт – 1/4, Бад-Гомбург – R1

WTA 250 – 14/1 | Хобарт – Финал, Сингапур – ТИТУЛ, Хертогенбос – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, П, В, П

Элизе Мертенс – В, В, П, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 11/4 | Свитолина выиграла в четырех из пяти предыдущих матчей против бельгийских теннисисток. В этом году украинка обыграла Элизе Мертенс в Бад-Гомбурге.

Элизе Мертенс – 16/12 | Мертенс проиграла в трех из пяти последних матчей с представительницами Украины. В этом сезоне бельгийка уступила Элине Свитолиной в Бад-Гомбурге.

• Элина Свитолина проведет 630-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 409 побед (65%).

• Элизе Мертенс проведет 533-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 326 побед (61%).

• Элина Свитолина проведет 154-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 108 побед (70%).

• Элизе Мертенс проведет 105-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 71 победа (68%).

• Элина Свитолина 33-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (пятый раз на Уимблдоне). Она проходила эту стадию 20 раз (четыре раза на Уимблдоне).

• Элизе Мертенс 25-й раз сыграет в третьем круге на “мэйджоре” (пятый раз на Уимблдоне). Бельгийка проходила эту стадию 14 раз (дважды на Уимблдоне).

Победительница этого матча получит 240 000 фунтов стерлингов призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая – 152 000 фунтов стерлингов призовых и 130 рейтинговых очков.

>>>

btu.org.ua