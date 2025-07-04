Челси может подписать впечатляющего нападающего Реала

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Лука Модрич и Лукас Васкес покинут "Реал" после Клубного Чемпионата мира, и к ним может присоединиться Родриго Гоес, который активно связывается с переходом в "Арсенал". Еще одним игроком первой команды, который может покинуть "Реал" в ближайшие недели, является нападающий Гонсало Гарсия.

Гонсало стал настоящим открытием для "Реала" в США, забив в трех из четырех матчей на Клубном Чемпионате мира. Это привлекло внимание клубов, которые уже зарегистрировали свой интерес к нему – по данным Diario Sport, одним из них является "Челси".

В последние годы "синие" ориентируется на подписание молодых игроков, и Гарсия – один из нескольких испанских талантов, которые заинтересовали клуб. Сообщается, что "Челси" готовы заплатить 40 миллионов евро, чтобы подписать его этим летом. Кажется, что "Реал" открыт к продаже нападающего несмотря на его блестящую игру на КЧМ. Впрочем, "сливочные" хотят сохранить опцию обратного выкупа в случае любой сделки по Гарсии.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Гарсия провел 8 матчей за первую команду "Реала", забив 4 гола и отдав 2 ассиста.

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