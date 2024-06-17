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Футбол

Австрия — Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Австрия — Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Австрия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

    • Один из главных фаворитов Евро-2024 начнёт свой путь на турнире со встречи против команды Австрии. Францию ждёт нетипично смелый и агрессивный соперник, который попробует навязать вице-чемпионам мира свою игру.

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    • Евро-2024. Группа D, 1-й тур

    Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

    Австрия – Франция 22:00

    Трансляция – Megogo

    Трансляция матча

    Австрия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Австрия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Австрия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    В эфире

    Австрия - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

    Трансляція матчу Австрія — Франція Смотреть трансляцию

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