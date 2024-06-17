Австрия — Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Австрия — Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Один из главных фаворитов Евро-2024 начнёт свой путь на турнире со встречи против команды Австрии. Францию ждёт нетипично смелый и агрессивный соперник, который попробует навязать вице-чемпионам мира свою игру.

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Евро-2024. Группа D, 1-й тур

Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Австрия – Франция 22:00

Трансляция – Megogo

Трансляция матча

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Трансляція матчу Австрія — Франція Смотреть трансляцию

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