Австрия — Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Австрия — Франция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.06.24 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол
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Один из главных фаворитов Евро-2024 начнёт свой путь на турнире со встречи против команды Австрии. Францию ждёт нетипично смелый и агрессивный соперник, который попробует навязать вице-чемпионам мира свою игру.
Евро-2024. Группа D, 1-й тур
Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена
Австрия – Франция 22:00
Трансляция – Megogo
Трансляция матча
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Трансляція матчу Австрія — Франція Смотреть трансляцию