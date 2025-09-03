Травма Миколенко: Ребров вызвал замену в сборную

В национальной сборной Украины вновь произошла вынужденная замена в составе. Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, один из лидеров команды, выбыл перед важными играми из-за травмы. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По результатам МРТ у футболиста обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб. Из-за этого Миколенко не сможет помочь сборной в сентябрьских отборочных матчах на чемпионат мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Главный тренер Сергей Ребров оперативно нашел замену. На ближайшие поединки был вызван Владислав Дубинчак, представляющий киевское «Динамо».

Напомним, днем ранее сборную Украины покинул голкипер Андрей Лунин, которому также нашли замену. Таким образом, тренерскому штабу пришлось вносить коррективы в заявку сразу по нескольким позициям.

Сборная Украины проведет матч против Франции 5 сентября, а 9 сентября команда Сергея Реброва встретится с национальной сборной Азербайджана.

