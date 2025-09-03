Дерек Уоррик – третий стюард Гран При Италии

Дереку Уорику, вступавшему в Формуле 1 в 80-х и начале 90-х, а в 1992 году выигравшему «24 часа Ле-Мана», вновь доверено работать в качестве третьего стюарда, на этот раз в Монце.

Вместе с ним спорные моменты по ходу Гран При Италии будут разбирать немецкий специалист, стюард DTM Феликс Холтер, а также бельгиец Матьё Реммери, работающий стюардом на гонках Формулы 2, Формулы 3 и Формулы E.

В 2025-м приглашёнными стюардами были: Энрике Бернольди в Австралии, Саудовской Аравии и Канаде, Педро Лами в Китае, Японии и Нидерландах, Витантонио Лиуцци в Бахрейне, Имоле, Монако, Барселоне, Сильверстоуне и Спа, и Дерек Уорик в Майами, Австрии и Венгрии.

