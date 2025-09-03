Шахтёр объявил заявку на Лигу конференций

Донецкий «Шахтёр» официально представил заявку на групповой этап Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В список вошли 30 футболистов, которые смогут принять участие в матчах против «Абердина», «Легии», «Брейдаблика», «Шемрока», «Хамрун Спартанс» и «Риеки». Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Заявка «Шахтёра» на матчи Лиги конференций 2025/26 выглядит следующим образом:

Вратари: Кирилл Фесюн, Дмитрий Ризник, Ростислав Баглай*, Денис Твардовский.

Защитники: Диего Арройо, Марлон Сантос, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азаров, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

Полузащитники: Марлон Гомес, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Педриньо, Невертон*, Изаки, Антон Глущенко*, Артём Бондаренко, Виктор Цуканов*, Олег Очеретько, Егор Назарина, Алиссон, Лукас Феррейра.

Нападающие: Эгиналду*, Кауан Элиас, Лука Мейреллиш.

Звёздочкой отмечены футболисты, внесённые в заявку по списку В.

