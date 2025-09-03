После поражения от Усика. Дюбуа скоро проведет бой, обещают топ-соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Даниэль Дюбуа после сокрушительного поражения от Александра Усика нокаутов проведет следующий бой еще в этом году.

«Это будет большой бой, скоро объявим. Качественный оппонент. Вам понравится этот соперник. Поединок состоится до конца года», – сказал Уоррен.

По информации СМИ, соперником Дюбуа может стать Мозес Итаума, Джозеф Паркер, Фабио Уордли или Агит Кабайел.

После неудачи в бою с Усиком Дюбуа сменил тренера и заявил о желании снова стать чемпионом.

