Реал следующим летом будет бороться с Ливерпулем за подписание капитана Кристал Пэлас

    • "Ливерпуль" мог подписать центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в начале этого трансферного окна, если бы предложил 55 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Telegraph.

    Однако "красные" не сделали этого предложения, и теперь ситуация кардинально изменилась. По информации источника, следующим летом "Ливерпуль" столкнется с серьезной конкуренцией за подписание Гехи, поскольку к борьбе за него присоединился мадридский "Реал".

    Контракт Марка с "Кристал Пэлас" истекает следующим летом, и, если ситуация не изменится, он станет свободным агентом.

