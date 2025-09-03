Реал следующим летом будет бороться с Ливерпулем за подписание капитана Кристал Пэлас

"Ливерпуль" мог подписать центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в начале этого трансферного окна, если бы предложил 55 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Telegraph.

Однако "красные" не сделали этого предложения, и теперь ситуация кардинально изменилась. По информации источника, следующим летом "Ливерпуль" столкнется с серьезной конкуренцией за подписание Гехи, поскольку к борьбе за него присоединился мадридский "Реал".

Контракт Марка с "Кристал Пэлас" истекает следующим летом, и, если ситуация не изменится, он станет свободным агентом.

