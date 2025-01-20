Примера. Ничья Осасуны и Райо Вальекано, победа Валенсии

Состоялись заключительные матчи в 20 туре Примеры

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"Осасуна" и "Райо Вальекано" поделили очки в очном поединке. Первый тайм остался за гостями благодаря голу Камельо. Во втором тайме хозяева отыгрались усилиями Рауля Гарсии. В общем, ровный матч завершился логической ничьей. Команды набрали по 26 очков и делят 9-10 позиций турнирной таблицы.

Примера. 20-й тур

Памплона. "Эстадио Эль Садар"

Осасуна – Райо Вальекано 1:1

Голы: Рауль Гарсия, 60 – Камельо, 19

Осасуна: Эррера – Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус (Бретонес, 46) – Торро, Монкайола (Муньос, 81) – Рубен Гарсия (Барха, 75), Ибаньес (Рауль Гарсия, 46), Орос – Будимир.

Райо Вальекано: Баталья – Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия – Де Фрутос (Балью, 60), Лопес (Гумбау, 69), Валентин, Эмбарба (Нтека, 87) – Камельо (А. Гарсия, 69), Палассон (Трехо, 87).

Предупреждения: Ибаньес, 40, Монкайола, 72, Аресо, 81 – Валентин, 38, Баталья, 84.

В заключительном матче игрового дня один из аутсайдеров – "Валенсия" принимала претендента на еврокубки – "Реал Сосьедад". Судьбу матча решил единственный гол Уго Дуро, забитый в первом тайме. Благодаря победе "Валенсия" набрала 16 очков и покинула последнюю строчку турнирной таблицы. "Реал Сосьедад" с 28 очками остался на 7 позиции.

Примера. 20-й тур

Валенсия. "Месталья"

Валенсия – Реал Сосьедад 1:0

Голы: Дуро, 26.

Валенсия: Мамардашвили – Гайя, Москера, Таррега, Фулькье – Барренечеа, Герра, Риоха (Канос, 75), Андре Алмейда (Пепелу, 67), Диего Лопес (Франсиско Перес, 59) – Дуро.

Реал Сосьедад: Ремиро, Пачеко (Оласагасти, 46), Агерд, Субельдия, Элустондо – Хави Лопес (Барренечеа, 62), Серхио Гомес, Субименди, Мендес (Сучич, 74) – Оскарссон (Оярсабаль, 74), Беккер (Кубо, 62).

Предупреждения: Дуро, 87, Москера, 90+4, Фулькье, 90+6 – Пачеко, 42, Хави Лопес, 49, Серхио Гомес, 89, Субименди, 90+4.

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