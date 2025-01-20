Элина Свитолина продолжила свою серию побед против россиянок, которая длится уже почти три года: сколько матчей выиграла украинка

Элина Свитолина в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии победила “нейтральную” теннисистку с российским паспортом Веронику Кудерметову



Начиная с 28 февраля 2022 года, когда Элина Свитолина победила Анастасию Потапову на турнире в Монтерррее, она выиграла уже девять матчей подряд против российских теннисисток.

За этот период украинка по два раза обыграла Дарью Касаткину и Анну Блинкову, а также нанесла по одному поражению Анастасии Потаповой, Варваре Грачевой, Анастасии Павлюченковой, Анне Калинской и Веронике Кудерметовой.



btu.org.ua