Эшторил. Монфис одержал победу в стартовом матче, совершив камбэк во втором сете

Супруг Элины Свитолиной успешно стартовал на турнире ATP 250 в Португалии

Эшторил, Португалия • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 7) — Энрике Роша (Португалия, WC) 7:5, 7:5

Французский теннисист затратил чуть более 1,5 часов игрового времени на победу в матче против 197-й ракетки мира. Во втором сете Монфис выиграл четыре гейма подряд, уступая 3:5 и при этом отыграл два сетбола.

Гаэль Монфис впервые сыграл на грунте после своей эпической победы над Себастианом Баесом на прошлогоднем Ролан Гаррос и выиграл первый матч на грунте на турнире АТР с мая 2022 года («Мастерс» в Мадриде).

Во втором круге француз сыграет против Мартона Фучовича из Венгрии у которого выиграл все три очных поединка.

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