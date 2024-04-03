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Футбол

Фиорентина — Аталанта 1:0. Обзор матча и видео голов (гола)

Первый полуфинальный матч Кубка Италии

Фиорентина - Аталанта 1:0. Обзор матча и видео голов (гола)

Фото: twitter.com

    • "Фиорентина" 3 апреля 2024 года принимала "Аталанту" в рамках полуфинала Кубка Италии. Матч закончился со счетом 1:0, гол забил Роландо Мандрагора на 31 минуте встречи. Этот гол принес победу "фиалкам".

    Ответный матч состоится 24 апреля 2024 года. победитель сыграет в финале с победителем пары "Лацио" — "Ювентус".

    Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Италии Фиорентина — Аталанта

    Флоренция. "Артемио Франки".

    Фиорентина — Аталанта (1:0)

    Голы (гол):

    Напомним, что "Фиорентина" в нынешнем сезоне занимает 10 строчку в турнирной таблице Серии А. Имеет в своем активе 12 побед, 7 ничьих и 10 поражений в 29-ти матчах.

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