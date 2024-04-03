«Торонто» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 4 апреля

Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»). Фото USA Today Sports

«Торонто» встретится с «Тампой-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 4 апреля. Игра пройдет на многофункциональной крытой арене «Скоушабэнк-арена» в Торонто (Канада). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Торонто» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Мэйпл Лифс» набрали 95 очков и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 89 баллами располагается на 6-й строчке «Востока».

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