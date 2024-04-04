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Футбол

Арсенал с Зинченко победил Лутон и возглавил турнирную таблицу: результаты матчей 31 тура АПЛ

Фото:telegraph.co.uk

3 апреля в рамках 31 тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу сезона- 2023/24 состоялось три встречи.

Арсенал, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко, выиграл у Лутона (2:0) и возглавил турнирную таблицу лиги. Украинского защитника, активного в течение отведенных минут на поле, заменили на 74-й.

Манчестер Сити благодаря хет-трику Фила Фодена уничтожил Астон Виллу — 4:1. Клуб идет третьим в таблице АПЛ, после Арсенала и Ливерпуля.

В другом матче Брентфорд Егора Ярмолюка сыграл в безголевую ничью с Брайтоном — 0:0. Украинский полузащитник второй раз подряд вышел в стартовом составе и был заменен на 64 мин.

Английская Премьер-лига по футболу

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31 тур, 3 апреля

<p style="text-align: center; "Арсенал — Лутон 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — 24' Эдегор, 2:0 — 44' Хасиока (автогол) 

Брентфорд — Брайтон 0:0 (0:0)

Манчестер Сити — Астон Вилла 4:1 (2:1)

Голы : 1:0 — 11' Родри, 1:1 — 20' Дуран, 2:1 — 45+1' Фоден, 3:1 — 62' Фоден, 4:1 — 69' Фоден

Напомним , в прошлом туре АПЛ Арсенал расписал сухую ничью с Манчестер Сити, чем позволил Ливерпулю выйти в лидеры чемпионата. Но благодаря новой победе, снова возглавил турнирную таблицу.

Накануне Брентфорд сыграл вничью, его соперником был Манчестер Юнайтед. Раньше мы сообщали, что АПЛ согласовала продажу контрольного пакета. Эвертона. 

champion.com.ua

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