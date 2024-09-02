Серия А. Первое поражение Дженоа, Малиновский вышел на замену

“Фиорентина” еле спасается от домашнего поражения

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Серия А. Третий тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" – "Эллас Верона" 0:2

Голы: Чачуа 56, Тенгстедт 65 (пен.)

В первых двух турах "Дженоа" набрала четыре очка. Сыграла 2:2 дома с "Интером", победила в гостях "Монцу" (1:0). Эти успехи во многом состоялись, поскольку никто не заставлял ее делать то, что она не любит – владеть мячом. Во втором тайме против "Монцы" генуэзцы владели им всего 19 (!) процентов времени. И чувствовали себя комфортно. А вот сегодня, дома против одного из аутсайдеров предыдущего сезона, пришлось владеть около 60-ти. Результат – поражение.

"Верона", правда, вовсе не беспомощный аутсайдер. В первом туре разгромила "Наполи" со счетом 3:0. Во втором проиграла с таким же "Ювентусу", но играла неплохо. А владение мячом она также очень не любит. Так что сегодняшний стиль игры ей подошел.

Первый тайм был медленным, вязким и не богатым на события. Хотя по одному моменту команды создали. Защитники хозяев Сабелли и Васкес вышли в контратаку, последний завершил ее ударом в стойку. Гость Харруи заставил Голлини отбивать в ближнем углу. А вот в начале второго тайма Мессиас прорвался и немного не попал в ворота Монтипо. Голлини же ошибся на банальном "кроссе" и махнул его на правого защитника Чачуа.

Руслан Малиновский вышел на поле после этого гола. Как и в Монце, на 61-ой минуте. Как и там, Альберто Джилардино начал матч с двумя чистыми форвардами и Мессиасом под ними. Украинец же заменил последнего опорника Баделя и играл на его позиции, ближе к своим защитникам, помогая разыгрывать. Не сумел предотвратить второй гол. Хотя он здесь не при чем. Навес со штрафного и Торсбю попадают в руку.

Играл Руслан активно. 28 касаний мяча, 22 передачи, из них 18 точных. Отобрал два мяча. Выиграл шесть из семи единоборств. Заработал фол. Сразу после второго гола на входе в штрафную выложил правее Мессиасу, но тот закрутил в угол чуть-чуть неточно. Отдавал обостряющие пасы (их перехватили). Пробил слета издали с игры близко к воротам. И штрафной с правого фланга очень неточно.

"Дженоа" с четырьмя очками после трех туров, "Верона" – с шестью.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" – "Монца" 2:2

Голы: Кен 45, Гозенс 90+6 – Джурич 18, Мальдини 32

Участники матча в Генуе все же в целом в хорошем положении на старте сезона. А вот участники матча во Флоренции даже после трех туров остались без побед. "Монца" после двух первых оставалась и без забитых мячей, выглядя с новым главным тренером Алессандро Нестой гораздо слабее, чем выглядела с Раффаэле Палладино. Недостаточно сильно выглядит и "Фиорентина" с тем же Палладино.

"Фиалки", по сути, уже в пяти матчах нового сезона играли лишь вничью. Еще и пропустив в них семь мячей. Причем против далеко не грандов. Новичков лиги "Пармы", "Венеции", скромной венгерской "Академии Пушкаша" (которую в Лиге Конференций прошли в серии пенальти), теперь вот против "Монцы".

Сегодня мы увидели типичную "Фиорентину". Огромное преимущество в виде 69-ти процентов владения мячом и 18:4 по ударам по воротам, но ужасная реализация и провалы в центре поля и в обороне.

После 17-ти минут без каких-либо моментов Перейра прострелил, а Джурич замкнул в упор. Мальдини удвоил преимущество в счете четким ударом низом с 20-ти метров. Лишь после этого удар головой форварда хозяев Кена вытащил защитник гостей Мари с линии ворот. Но вскоре чуть не стало 3:0. Вратарь Терраччьяно с трудом перевел в стойку удар Мальдини.

"Фиорентине" удалось забить гол в раздевалку. С углового защитник Раньери переправил головой, а Кен забил в упор. Второй тайм Кен начал чуть неточным ударом головой, вратарь "Монцы" Турати отбил удар Иконе с рикошетом, а на 90-ой минуте – удар Иконе в ближний угол и добивание головой Кена в упор.

И все же хозяева спаслись от поражения. На 96-ой минуте их новичок Гозенс в первом матче за клуб замкнул головой при розыгрыше "стандарта".

"Фиорентина" с тремя очками в лиге, "Монца" – с двумя.

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Удине. "Блюэнерджи Арена"

"Удинезе" – "Комо" 1:0

Голы: Бреннер 43

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