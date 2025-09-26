Connect with us
Кудровка победила Эпицентр в УПЛ: обзор и видео матча
Футбол

Как Кудровка с Эпицентром играли: обзор и аналитика матча

В матче УПЛ «Кудровка» победила «Эпицентр» благодаря автоголу и пенальти Тотовицкого. Важная победа для дебютантов лиги!

В Киеве прошел захватывающий матч 7-го тура Украинской Премьер-Лиги между командами «Кудровка» и «Эпицентр». Обе команды проводят дебютный сезон в элите украинского футбола и стремятся продемонстрировать достойную игру на высшем уровне. Игра подарила зрителям массу эмоций и напряженных моментов, а победитель был определен только в последние минуты матча. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ход матча: от равной борьбы к решающим моментам

С самого начала встречи команды выглядели сбалансированно и не уступали друг другу в борьбе за мяч. «Эпицентр» мог открыть счет уже в первой атаке, но Себерио не смог поразить ворота. Затем на поле пошла равная игра с моментами как у одной, так и у другой команды. Но именно «Эпицентр» сумел вскоре открыть счет благодаря угловому, в котором Себерио оказался точным в моменте с головой.

Однако «Кудровка» не собиралась сдаваться и продолжала искать моменты для взятия ворот. И вот, спустя некоторое время, после розыгрыша углового и скидки от Мороза, Себерио случайно забил автогол, который стал первым ключевым моментом встречи. Вскоре «Эпицентр» мог вернуть себе преимущество, но Лепка сыграл на высоте, отбив несколько опасных ударов.

Второй тайм: рикошет и пенальти решают исход

После перерыва «Кудровка» продемонстрировала более активную игру. Несколько атак привели к рикошету, после которого мяч оказался в воротах «Эпицентра», а команда Нагорняка сравняла счет. Казалось, что матч может закончиться вничью, но последний аккорд в игре ставит пенальти. Свитюха был сбит в штрафной «Эпицентра», и арбитр не колеблясь назначил 11-метровый. Тотовицкий уверенно пробил пенальти, забив свой 35-й гол в УПЛ и выведя свою команду вперед.

После этого «Эпицентр» пытался ответить, но был не в силах прорвать оборону «Кудровки». Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1, что стало важной вехой в дебютном сезоне обеих команд в Премьер-Лиге.

Подготовка к следующему туру

С победой в этом матче «Кудровка» показала свою стойкость и решимость. В следующем туре команда отправится в гости к «Кривбассу», тогда как «Эпицентр» примет дома «Зарю». Это будет важный шаг для обеих команд в их борьбе за высокие места в чемпионате.

Статистика матча

По итогам встречи «Кудровка» одержала победу над «Эпицентром» со счетом 2:1. В матче было зафиксировано следующее:

  • Удары (в створ): 10 (6) – 15 (6)
  • Угловые: 4 – 11
  • Оффсайды: 2 – 1
  • Желтые карточки: Мельничук (36), Сердюк (46) – Григоращук (84)
  • Голы: автогол Мороза (64), Тотовицкий (85, пенальти) – Себерио (33)

Видео обзор матча Кудровка – Эпицентр

Напоминаем, мы также писали о том, что легенда Барселоны объявил о завершении карьеры.

