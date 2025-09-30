Опубликована команда недели АПЛ по итогам шестого тура

На официальном сайте Английской Премьер-лиги была опубликована команда недели по итогам шестого тура.

В одиннадцатку лучших игроков попали сразу четыре представителя "Кристал Пэлас", который до сих пор остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в чемпионате Англии в сезоне 2025/26.

Лучшим менеджером прошлого тура ожидаемо стал главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер.

Вратарь: Робин Руфс ("Сандерленд");

Защитники: Омар Альдерете ("Сандерленд"), Марк Гехи и Тайрик Митчелл (оба — "Кристал Пэлас");

Полузащитники: Жереми Доку ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал"), Адам Уортон и Исмаила Сарр (оба — "Кристал Пэлас");

Нападающие: Игорь Тьяго ("Брентфорд"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Дэнни Уэлбек ("Брайтон").

Напомним, что лидером турнирной таблицы АПЛ остается "Ливерпуль", который имеет в своем активе 15 очков после шести сыгранных туров в чемпионате Англии.

