Опубликована команда недели АПЛ по итогам шестого тура

На официальном сайте Английской Премьер-лиги была опубликована команда недели по итогам шестого тура.
В одиннадцатку лучших игроков попали сразу четыре представителя "Кристал Пэлас", который до сих пор остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в чемпионате Англии в сезоне 2025/26.
Лучшим менеджером прошлого тура ожидаемо стал главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер.
Напомним, что лидером турнирной таблицы АПЛ остается "Ливерпуль", который имеет в своем активе 15 очков после шести сыгранных туров в чемпионате Англии.