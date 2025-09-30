НХЛ. Флери провел последний матч, большие контракты Торонто и Анахайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Команды НХЛ продолжают подготовку к старту регулярного сезона НХЛ, который начнется 7 октября.

– известный вратарь Марк-Андре Флери провел последний матч в карьере. Игрок вернулся в Питтсбург на один матч и сыграл в предсезонной встрече против Коламбуса.

«Я уже попрощался со всеми по 17 раз. После завершения прошлого сезона я не думал, что вернусь на лед. Но все же решил так завершить карьеру. Рад, что сделал это», – сказал Флери.

40-летний Флери был задрафтован Питтсбургом в 2003 году. Всего провел в Лиге 1051 матч, добыл 575 побед и завоевал три Кубка Стэнли.

Выступал за Питтсбург, Вегас и Миннесоту.

– защитник Сент-Луиса Кэм Фаулер подписал контракт на три года и 18,3 миллиона. В прошлом сезоне игрок набрал 36 очков в 51 матче за Блюзменов.

– Анахайм оформил новый договор с перспективным форвардом Мэйсоном Мактавишем. 22-летний хоккеист получил контракт на 6 лет и 42 миллиона.

В прошлом сезоне Мактавиш забросил 22 шайбы и набрал 54 очка.

– Торонто согласовал новый контракт с вратарем Энтони Столаржем. Кипер подписал договор на 4 года и 15 миллионов.

Прошлый сезон стал первым для кипера в составе Кленовых. Провел 33 матча и добыл 21 победу.

