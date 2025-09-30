Пекин. Синнер десятый раз победил де Минора и сыграет против дебютанта финалов Тьена

На турнире ATP 500 в Китае состоялись полуфинальные матчи



Пекин, Китай • 24-30 сентября • хард • $4,194,080

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Янник Синнер (Италия, 1) – Алекс де Минор (Австралия, 3) 6:3, 4:6, 6:2

Лернер Тьен (США) – Даниил Медведев (-, 8) 5:7, 7:5, 4:0 (отказ)

Янник Синнер выиграл десятый из десяти сыгранных матчей против Алекса де Минора в рамках Тура и 30-й раз в карьере вышел в финал. В этом сезоне это будет седьмой решающий матч для итальянца. Напомним, что в активе Синнера 20 одиночных трофеев (2 в этом году).

Лернер Тьен успешно сыграл свой дебютный полуфинал на уровне ATP. Во втором сете американцу удалось совершить камбэк, уступая со счетом 3:5. Напомним, что в этом году Тьен уже обыгрывал Медведева на Australian Open.

Синнер и Тьен ранее не играли друг против друга. Для американца это будет четвертый матч против игрока из топ-5. В предыдущих он сумел одержать две победы.

Фото: Getty Images.

