Марко об успехах Ферстаппена: Я впечатлён, но не удивлён

Недавний успех Макса Ферстаппена в дебютной гонке на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга за рулём Ferrari 296 GT3 в самом мощном классе немецкой серии NLS не оставил равнодушным Хельмута Марко.

«Макс выступил в той гонке невероятно здорово, – поделился автоспортивный советник компании Red Bull в интервью австрийскому новостному порталу OE24. – Вспомните хотя бы, как он тронулся с места и прошёл первый поворот, как обогнал две машины, стартовавшие перед ним – это в очередной раз было в стиле Ферстаппена. Никто другой так не умеет.

Я впечатлён, но не удивлён. Перед тем, как второй гонщик его экипажа сменил Макса за рулём, он оторвался от всех уже на целую минуту. Пилотируя машину Формулы 1, он действует так же.

Макс – фантастический гонщик и готов использовать любую возможность, чтобы участвовать в соревнованиях. Просто у него такой стиль жизни. В своё время я тоже гонялся на самой разной технике».

В конце 60-х и начале 70-х Хельмут Марко, дипломированный юрист, действительно был весьма разносторонним гонщиком, но в основном он выступал в гонках на выносливость, в частности, в 1971 году, выступая за команду Martini International Racing Team на спортпрототипе Porsche 917, он выиграл «24 часа Ле-Мана».

В Формуле 1 он провёл в сезонах 1971-го и 1972 гг. девять Гран При, но сотрудничал далеко не с лучшими командами и очков не заработал. Его последней гонкой стал Гран При Франции 1972 года, в котором он стартовал с 6-й позиции, но получил тяжёлую травму левого глаза, после чего о продолжении карьеры не могло быть и речи.

Но Марко переквалифицировался в менеджера и работал с такими гонщиками, как Герхард Бергер и Карл Вендлингер, и был владельцем команды RSM Marko, выступавшей в молодёжных сериях, которая в 1999-м была переименована в Red Bull Junior Team. То, что было дальше, знают все: Марко фактически возглавил гоночную программу Red Bull в Формуле 1.

«Йос, отец Макса, тоже сохраняет хорошую форму, выступает в ралли и показывает отличную скорость, – продолжил Марко. – Вполне могу представить, что когда Макс завершит карьеру в Формуле 1, он тоже может этим заняться».

Когда его спросили, получит ли Макс Ферстаппен разрешение продолжить выступления в гонках серии NLS и, в частности, выйти на старт «24 часов Нюрбургринга», Марко ответил, что это возможно, если позволит календарь Формулы 1.

