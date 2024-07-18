Официально: Магнуссен покинет Haas F1 в конце сезона

В Haas F1 подтвердили – Кевин Магнуссен покинет команду после окончания действующего контракта в конце чемпионата мира 2024 года.

Команда рассчитывает работать с Кевином в течение оставшейся части сезона и видеть хорошие результаты, как в Австралии и Австрии.

Айо Комацу, руководитель команды: «Хочу поблагодарить Кевина за всё, что он дал нашей команде – на трассе и за её пределами. Многие годы он был основой нашего состава пилотов. Никто не провел больше гонок за Haas F1, мы пережили несколько незабываемых моментов, в том числе пятое место на Гран При Бахрейна 2022 года, когда Кевин вернулся, чтобы начать свою вторую карьеру в команде. В тот день он не ожидал сесть за руль Формулы 1, но добился выдающегося результата, ставшего огромным стимулом для команды и в очередной раз продемонстрировавшего его собственные таланты за рулем.

В этом году впереди ещё много гонок, поэтому я с нетерпением жду, чего еще мы сможем добиться вместе с Кевином. Кроме того, учитывая особые отношения Кевина с командой, я надеюсь, что мы сможем найти способ продолжать работу в каком-то качестве. Надеюсь, мы сможем определить это в ближайшем будущем, но его богатый опыт в Формуле 1 и знание наших рабочих операций, несомненно, будут полезны для нашего дальнейшего роста и развития».

Кевин Магнуссен: «Хочу поблагодарить всех сотрудников Haas F1 Team – я горжусь тем, что последние несколько лет выступал за эту замечательную команду.

В частности, я хотел бы поблагодарить Джина Хааса за его заботу обо мне, за то, что он вернул меня в 2022 году, когда я уже думал, что мое время в Формуле 1 закончилось.

С этой командой я пережил несколько замечательных моментов, которые я никогда не забуду. С нетерпением жду следующей главы моей гоночной карьеры, но я по-прежнему полностью сосредоточен на том, чтобы полностью выложиться до конца 2024 года вместе с Haas F1».

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