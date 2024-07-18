Джейк ПОЛ: «Кто мы такие, чтобы запретить Тайсону снова выйти в ринг?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Боксер и видеоблогер Джейк Пол (9-1, 6 КО) и легенда хевивейта Майк Тайсон (50-6, 44 KO) должны были выйти на ринг в эти выходные, но их поединок был отложен после того, как «Железный Майк» был признан неспособным участвовать в соревнованиях этим летом по медицинским показаниям из-за обострения язвы.

Некоторые представители боксерского сообщества считают, что бой не должен состояться, и выражают опасения по поводу здоровья Тайсона, который готовится к поединку с человеком на 31 год младше его. Однако Пол утверждает, что Тайсон способен принимать собственные решения.

«Я считаю, что стоит сказать это в лицо Майку Тайсону, и вы увидите, что он с вами сделает. Как-то один репортер дискредитировал Майка, так он собирался перепрыгнуть через стол для пресс-конференций и надрать этому чуваку задницу.

Мы не родители Майка Тайсона. Мы не контролируем Майка Тайсона. Он сам себе хозяин. Если он хочет выйти на ринг, заработать десятки миллионов долларов и потенциально закончить мою карьеру, то кто мы такие, чтобы остановить его.

Этот парень занимался этим всю свою жизнь. Он прирожденный убийца, и это то, что ему нравится, и, возможно, это то, что ему нужно. Да, возраст дает о себе знать, но я считаю, что это уравнивает шансы, потому что у него больше опыта, а у меня – молодости и скорости, и, возможно, я смогу его повалить», – сказал Пол.

Бой Пола с Тайсоном был перенесен на 15 ноября. Пока Джейк выйдет на ринг против известного в прошлом бойца UFC Майка Перри.

sport.ua