Instagram. Александр Хижняк и Александр Усик

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде проходит боксерское мегашоу.

В главном событии пройдет бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO) между Александром Усиком (22–0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Олимпийский чемпион 2024 года по боксу Александр Хижняк обратился к Усику перед его реваншем с Фьюри:

«Александр, сегодня я и вся страна болеем только за тебя. Пусть все получится. С Божьей помощью, с Божьей милостью, к победе», – сказал Хижняк.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию большого вечера бокса в Саудовской Аравии.

ВИДЕО. Олимпийский чемпион из Украины обратился к Усику перед боем с Фьюри

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