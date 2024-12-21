Расселл: Команда будет учитывать мнение Антонелли

В следующем сезоне в Mercedes дебютирует Андреа Кими Антонелли. У 18-летнего итальянского гонщика ещё нет опыта в модернизации машины, но его будущий напарник Джордж Расселл считает, что инженеры в своей работе будут учитывать мнение Кими.

Джордж Расселл: «В большинстве команд Формулы 1 около тысячи человек работают над созданием машины, которую пилотируют только двое гонщиков. Когда мы работали вместе с Льюисом, его голос не имел большего значения, чем мой. Команда слушала нас с ним в равной степени, поскольку оба наших мнения были чрезвычайно важны.

Такой же подход останется и в следующем году. Знаете, Кими новичок, и у него свежий взгляд. Я уверен, что он поделится с нами многими великолепными идеями.

Да, у меня больше опыта, но наши голоса будут равны. Мы оба будем вносить равный вклад в развитие машины, как в своём время это делали Льюис и я».

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