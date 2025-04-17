Хорнер: Мы будем дорабатывать существующую машину

Каждый год командам приходится параллельно решать две задачи – совершенствовать существующую машину и разрабатывать новую, для следующего сезона. В Red Bull задача осложняется отставанием от McLaren и сменой регламента – одним из проектов в итоге придётся пожертвовать. Руководитель команды Кристиан Хорнер признаёт сложность ситуации…

Кристиан Хорнер: «Конечно, мы будем дорабатывать существующую машину, руководствуясь тем, как складывается сезон.

Команда должна развиваться. В нашем бизнесе любая остановка – это движение назад. И, конечно, есть дилемма с правилами следующего года – важно оптимально распределить ресурсы. Нам неизбежно приходится участвовать в «гонке вооружений» и погоне за повышением эффективности машины.

В межсезонье мы существенно изменили некоторые характеристики машины, Это дает нам более широкую базу для дальнейшего развития, которое будет продолжаться до Абу-Даби в декабре – нас ждёт девятимесячный марафон».

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