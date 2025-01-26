«24 часа Дайтоны»: Экипаж Магнуссена завоевал поул

В этот уик-энд на автодроме в Дайтоне в штате Флорида в 63-й раз пройдёт классическая 24-часовая гонка, с которой начинается американский автоспортивный сезон, и накануне состоялась квалификация. Проходила она при весьма холодной погоде, средняя температура не превышала 7 градусов.

Выиграл её в самом мощном и престижном классе GTP экипаж заводской команды BMW M Team, за который в том числе выступает Кевин Магнуссен, вернувшийся в гонки на выносливость.

Впрочем, лучший круг на гиперкаре BMW M Hybrid V8 проехал не он, а Дриз Вантур, его молодой напарник по экипажу №24. Под самый конец сессии 25-летний бельгийский гонщик проехал круг по трассе протяжённостью 5,73 км за 1 минуту 33,895 секунды, показав при этом среднюю скорость 219,7 км/ч.

Кстати, достижение Вантура – это первый поул команды BMW в IMSA в современных гонках на выносливость. Ближайшего соперника, которым был опытный британец Ник Йеллоли, гонщик Acura Meyer Shank Racing, он опередил почти на три десятых.

Вместе с Вантуром и Магнуссеном в состав этого экипажа также входят Филипп Энг и Раффаэле Марчелло.

Третий результат показал бразилец Фелипе Наср, трёхкратный чемпион серии IMSA, в этом году выступающий за заводскую команду Porsche Penske. Экипаж Lamborghini Squadra Corse, за который гоняются Даниил Квят, Роман Грожан, Эдоардо Мортара и Мирко Бортолотти стартует в Дайтоне с 8-й позиции – для него квалификация сложилась не лучшим образом. Провести её было доверено Бортолотти, но он под конец сессии не избежал контакта с Acura ARX-06 Тома Бломквиста.

Гонка стартует в субботу, 25 января в 13.30 по местному времени, а финиширует через 24 часа в воскресенье.

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