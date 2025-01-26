“Это было тяжело”. “Нейтральная” первая ракетка мира Соболенко прокомментировала свое поражение в финале Australian Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свое поражение от американки Мэдисон Кис в финале Открытого чемпионата Австралии



О ходе финального матча

“Это точно не тот результат, на который я надеялась. Думаю, она просто была решительной в своих ударах и играла так, будто ей нечего терять в конце матча. Она боролась на протяжении всего турнира, имела много сложных матчей. Она заслужила это. В финале она играла очень агрессивно. Просто это был не мой день. Возможно, я могла бы лучше начать. Кажется, в начале матча мои ноги не работали. Я всё время играла на защите. Я вообще не лучшим образом подавала. Тактически, возможно, я тоже не действовала как лучше в начале матча. Если бы я могла что-то изменить, я бы старалась немного лучше стартовать за счет лучшего движения. Возможно, быть немного агрессивнее и не пытаться играть слишком пассивно, а играть в свой теннис, несмотря ни на что.”

О разбитой ракетке после поражения

“У меня действительно было ощущение некоторого разочарования, потому что я была так близко к чему-то невероятному. Когда ты на корте, ты борешься, но кажется, что всё идёт не так, как ты хочешь. В конце мне просто нужно было выпустить эти негативные эмоции, чтобы иметь возможность произнести речь, а не стоять там, выказывая неуважение. Я просто пыталась это отпустить, быть хорошим человеком, проявить уважение (смеется). Все в порядке. В конце концов, я знаю, что после сложных поражений приходят хорошие победы. Так что я буду продолжать работать и сделаю все, чтобы в следующий раз, если окажусь в такой ситуации, точно сыграть лучше.

О причине, почему покинула корт перед церемонией

“Это было тяжело. Мне просто нужно было немного времени для себя, чтобы «отключиться», забыть это и оставить в прошлом, проявить уважение и не быть… Не знаю. Просто я хотела показать уважение. Мне нужно было выплеснуть эти эмоции и провести немного времени наедине. Да, это было действительно сложно. Я стояла там и думала: «Ладно, ты уже была на ее месте. Она заслуживает этого. Она была лучшим игроком, чем ты». Просто, знаете, это было тяжело.”

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