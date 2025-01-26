Connect with us
Футбол

Мбаппе оформляет хет-трик и приближается к главному бомбардиру Ла Лиги. Вальядолид – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча

Без сюрпризов для сливочных

Мбаппе оформляет хет-трик и приближается к главному бомбардиру Ла Лиги. Вальядолид – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • В первом тайме "королевский клуб" владел мячом 76% времени. Несмотря на активную игру в нападении, гости удвоили преимущество уже после перерыва и всего 20% ударов попали в створ. У Килиана Мбаппе теперь 15 голов и впереди только Роберт Левандовский (16).

    Подопечные Анчелотти возглавляют таблицу и отрываются от "Атлетико" на 4 балла (49 пунктов). 1 февраля "лос бланкос" поедут к "Эспаньолу". "Пусела" – последняя (15 очков). В следующем поединке "бело-фиолетовые" проведут выездную встречу против "Вильярреала".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Смотрите обзор матча 21 тура чемпионата Испании

    Вальядолид. Эстадио Хосе Сорилья, 26 025 зрителей

    Вальядолид – Реал Мадрид 0:3

    Голы: Мбаппе, 30, 57, 90+1 (п)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis