Чемпион Евро-2024 огласил заявку на матчи Лиги наций

Без Мораты, Васкеса и Начо
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Сербией и Швейцарией.
5 сентября испанцы сыграют на выезде с Сербией, 8 сентября – с Швейцарией.
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Сербией и Швейцарией.
5 сентября испанцы сыграют на выезде с Сербией, 8 сентября – с Швейцарией.
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