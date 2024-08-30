Чемпион Евро-2024 огласил заявку на матчи Лиги наций

Без Мораты, Васкеса и Начо

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Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Сербией и Швейцарией.

Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.

Защитники: Дани Карвахаль, Оскар Мингеса, Роберт Ле Норман, Дани Вивиан, Эмерик Ляпорт, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Пепелу, Фабиан Руис, Алейш Гарсия, Педри, Дани Ольмо.

Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.

5 сентября испанцы сыграют на выезде с Сербией, 8 сентября – с Швейцарией.

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