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Футбол

Чемпион Евро-2024 огласил заявку на матчи Лиги наций

Без Мораты, Васкеса и Начо

Чемпион Евро-2024 огласил заявку на матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку на матчи Лиги наций с Сербией и Швейцарией.

  • Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.
  • Защитники: Дани Карвахаль, Оскар Мингеса, Роберт Ле Норман, Дани Вивиан, Эмерик Ляпорт, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.
  • Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Пепелу, Фабиан Руис, Алейш Гарсия, Педри, Дани Ольмо.
  • Нападающие: Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.

    • 5 сентября испанцы сыграют на выезде с Сербией, 8 сентября – с Швейцарией.

    www.ua-football.com

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