Промоутер рассказал, кто дал Усику более тяжелый бой: Джошуа или Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа и Александр Усик

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (21-2, 20 KO), считает, что его клиент дал Александру Усику (22-0, 14 KO) более тяжелый бой, чем Энтони Джошуа (28-3, 25 KO).

«Джошуа – двукратный чемпион мира, у него большой опыт. Но в некоторых боях вы видели его уязвимым. Джошуа одержал две хорошие победы, но, по моему мнению, они не такого же качества, как у Даниэля. В бою с Руисом Джошуа выглядел не так хорошо. Хотя он и победил в том поединке, но дрался на задней ноге.

Вы видели его с Усиком. Я считаю, Даниэль доставил Усику больше проблем, чем Джошуа. Дюбуа однозначно нанес ему больше урона, чем Джошуа. Я смотрел недавний бой Руиса с Миллером. И вы видели, что Даниэль сделал с Миллером», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Отметим, что Усик дважды дрался с Джошуа и оба раза победил по очкам. Дюбуа проиграл украинцу досрочно.

Ранее сообщалось, что Усик посетит бой Дюбуа – Джошуа, который состоится на «Уэмбли» 21 сентября.

sport.ua